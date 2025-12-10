كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض 211 طعنًا على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وعقدت المحكمة اليوم ثاني جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وسط حالة ترقب من مقدمي الطعون.

وكانت المحكمة قد تلقت خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.

وفي جلسة الأحد الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل 257 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لجلسة اليوم، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، وعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا آخر، وإحالتهم إلى محكمة النقض.