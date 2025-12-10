إعلان

بلغاريا ترفض تسليم مواطن روسي إلى لبنان.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

07:20 م 10/12/2025

إيجور جريتشوشكين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صوفيا (بلغاريا) - (أ ب)

رفضت محكمة بلغارية، اليوم الأربعاء، طلب لبنان تسليم مالك سفينة مرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم التي كانت في مركز الانفجار الهائل بمرفأ بيروت عام 2020.

وكان قد تم اعتقال إيجور جريتشوشكين، البالغ من العمر 48 عاما ويحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية، في صوفيا في سبتمبر بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية).

وطلب لبنان من بلغاريا تسليمه إيجور جريتشوشكين على خلفية الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 218 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، ودمر مساحات واسعة من بيروت، مسببا خسائر بمليارات الدولارات.

وقالت محامية إيجور جريتشوشكين، إيكاترينا ديميتروفا، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن: "المحكمة رفضت طلب لبنان لتسليم إيجور جريتشوشكين، وحكمت بأن السلطات اللبنانية لم تقدم ضمانات كافية لحمايته من عقوبة الإعدام أو لضمان عدم تنفيذ أي حكم ضده بالإعدام".

وأفاد المدعي العام، أنجل كانيف، بأن القضية الأساسية تتمثل فيما إذا كان قد تم توفير ضمانات كافية بعدم إصدار حكم بالإعدام، وما إذا كانت هذه الضمانات صادرة عن "السلطة المختصة".

وأضاف: "عندما تصدر مثل هذه الضمانات من جانب وزير العدل اللبناني، مدعومة بتأكيدات إضافية من المحكمة العليا والنائب العام، فإنني أعتقد أن شروط التسليم تكون مستوفاة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان نترات الأمونيوم مرفأ بيروت إيجور جريتشوشكين الإنتربول انفجار مرفأ بيروت بلغاريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى