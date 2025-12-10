بلغاريا ترفض تسليم مواطن روسي إلى لبنان.. ما القصة؟

صوفيا (بلغاريا) - (أ ب)

رفضت محكمة بلغارية، اليوم الأربعاء، طلب لبنان تسليم مالك سفينة مرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم التي كانت في مركز الانفجار الهائل بمرفأ بيروت عام 2020.

وكان قد تم اعتقال إيجور جريتشوشكين، البالغ من العمر 48 عاما ويحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية، في صوفيا في سبتمبر بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية).

وطلب لبنان من بلغاريا تسليمه إيجور جريتشوشكين على خلفية الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 218 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، ودمر مساحات واسعة من بيروت، مسببا خسائر بمليارات الدولارات.

وقالت محامية إيجور جريتشوشكين، إيكاترينا ديميتروفا، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن: "المحكمة رفضت طلب لبنان لتسليم إيجور جريتشوشكين، وحكمت بأن السلطات اللبنانية لم تقدم ضمانات كافية لحمايته من عقوبة الإعدام أو لضمان عدم تنفيذ أي حكم ضده بالإعدام".

وأفاد المدعي العام، أنجل كانيف، بأن القضية الأساسية تتمثل فيما إذا كان قد تم توفير ضمانات كافية بعدم إصدار حكم بالإعدام، وما إذا كانت هذه الضمانات صادرة عن "السلطة المختصة".

وأضاف: "عندما تصدر مثل هذه الضمانات من جانب وزير العدل اللبناني، مدعومة بتأكيدات إضافية من المحكمة العليا والنائب العام، فإنني أعتقد أن شروط التسليم تكون مستوفاة".