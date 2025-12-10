محافظ الإسكندرية: لجان المنتزه تشهد إقبالًا كبيراً من الناخبين -صور

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، سير الأجواء الانتخابية وإقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد المحافظ مواصلة تكثيف جهود مسؤولي المحليات بالتعاون مع الجهات المختصة لتسخير كافة الإمكانيات وتقديم الدعم اللوجستي والإداري الكامل أمام اللجان الانتخابية، بما يسهّل على الناخبين التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وأضاف أنه يتم بالتوازي توفير مقاعد الانتظار والكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، فضلًا عن توفير المظلات ومبردات المياه، بما يضمن راحة المواطنين أثناء تواجدهم أمام اللجان. كما يجري تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء حضارية وجمالية أمام المقرات الانتخابية.

وتضم اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان 152 لجنة فرعية موزعة على:

الدائرة الأولى بمركز أسوان: 54 لجنة فرعية

الدائرة الثالثة بنصر النوبة: 43 لجنة فرعية

الدائرة الرابعة بمركز إدفو: 55 لجنة فرعية.