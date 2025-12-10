إعلان

"السياحة": ميكنة كاملة لإجراءات نقل ملكية المركبات السياحية

كتب : محمد أبو بكر

06:50 م 10/12/2025

وزارة السياحة

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، استمرار التعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار، في إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للشركات ودعم التحول الرقمي الكامل.

وأوضحت الغرفة، أنه استكمالًا للكتاب الدوري رقم 252 لسنة 2025، فقد تم الانتهاء رسميًا من ميكنة إجراءات طلبات نقل ملكية المركبات السياحية، على أن يتم تلقي جميع الطلبات إلكترونيًا عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة من خلال الرابط من هنا trans.hajj.gov.eg.

وأكدت الغرفة، بحسب خطاب حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن الشركات البائعة ستكون مسؤولة عن رفع جميع المستندات المطلوبة عبر الحساب الخاص بها على الموقع، وتشمل المستندات الآتية:

* طلب رسمي من الشركة البائعة بنقل ملكية المركبة إلى الشركة المشترية.

* أصل عقود البيع.

* القرار الوزاري الخاص بالمركبة.

* رخصة المركبة.

* شهادة رفع الحظر الجمركي (في حالة المركبات المستوردة فقط).

* السجل التجاري للشركتين (البائعة والمشترية).

