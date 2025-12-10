رئيس جامعة المنيا يُدلي بصوته في انتخابات النواب -صور

أدلى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة سعد زغلول بحي شاهين بمدينة المنيا، في مشهد وطني يؤكد وعي القيادات الأكاديمية بمسؤوليتها الدستورية وحرصها على دعم المسار الديمقراطي للدولة المصرية.

وأكد رئيس الجامعة أن العملية الانتخابية الجارية تأتي في ظل إرادة سياسية واعية تقودها القيادة السياسية، تعمل على ترسيخ مبادئ الحريات العامة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وترسي مبادئ الشفافية والنزاهة، بما يعكس صورة حضارية للدولة المصرية في إدارة الاستحقاقات الدستورية.

ودعا فرحات أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب جامعة المنيا، وكافة جموع المواطنين، إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الوطني، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة الحديثة، وتجسيدًا حقيقيًا للإرادة الشعبية في اختيار ممثليها داخل البرلمان، موضحاً أن قوة الوطن تُقاس بمدى وعي أبنائه ومشاركتهم الفاعلة في صنع مستقبله، وأن المشاركة الواسعة تمثل رسالة قوية على تماسك الجبهة الداخلية وثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم.