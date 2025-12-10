الثلوج تغطي جبل موسى.. سانت كاترين ترفع الطوارئ القصوى -صور

تشهد مدينة سانت كاترين، اليوم الأربعاء، أجواء شديدة البرودة نهارا، وموجة من الصقيع ليلا نتيجة للانخفاض الشديد في درجات الحرارة التي تصل إلى درجة واحدة في المدينة، وتحت الصفر على قمم الجبال، مما تسبب في تساقط ثلوج خفيفة على قمة جبل موسى أعلى قمة جبلية في مصر.

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة يسودها طقس غائم، وغطت السحب السماء، مع انخفاض شديد في درجة الحرارة التي تنخفض تدريجيا مع حلول الليل، مؤكدا أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ في حالة تساقط الثلوج على المدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين المواطنين والسائحين، والتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه يوجد إقبال سياحي كبير على المدينة خاصة بعد تساقط ثلوج خفيفة على قمة جبل موسى في الساعات الأولى من صباح اليوم، لكون هذه الأجواء الأوروبية التي تسيطر على المدينة تجذب السائحين خاصة المصريين، للاستمتاع بمشهد تساقط الثلوج التي تحول الجبال الصفراء إلى قلعة بيضاء.

وأكد أنه يجري تأمين السائحين على أعلى مستوى، والتأكيد على الدليل البدوي بالتواصل المستمر مع الجهات الأمنية على مدار الرحلة، ومتابعة الفوج السياحي بشكل دوري، وتكرار التعليمات الخاصة بأمنهم وسلامتهم. إضافة إلى تناول المشروبات والمأكولات التي تمد الجسم بالطاقة.

وقال رمضان الجبالي، دليل بدوي بسانت كاترين، إن قمّة جبل موسى تشهد منذ أمس أجواء شتوية استثنائية تشبه الطقس الأوروبي، وتساقط حبات الثلوج الخفيفة التي سرعان ما ذابت مع شروق الشمس، ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تساقط الثلوج، خاصة أن درجة الحرارة المحسوسة في المدينة بلغت 5 درجات، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشدة مع حلول الليل، وقد تصل تحت الصفر على قمة جبل موسى في منتصف الليل.

على جانب آخر أكد مركز العمليات بجنوب سيناء، أن المحافظة يسودها طقس غائم جزئي، ونشاط الرياح على فترات متقطعة بسرعة لا تتجاوز 30 كيلو متر في الساعة، وحالة البحر معتدلة على الرغم من نشاط الرياح الشمالية الغربية، وارتفاع الموج يتراوح بين 1,5 حتي 2 متر.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة شهدت انخفاض طفيف في كافة المدن، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى بها 1، والمحسوسة في المدينة 5 درجات.

وأشار إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المدن، والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، في حالة حدوث أمطار أو سيول.