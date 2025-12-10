توافد الناخبين على لجان النواب بالأقصر منذ الساعات الأولى للتصويت

86 ألف ذكر تلقح 4.5 مليون أنثى.. أرقام لا تعرفها عن مملكة النخيل بالوادي

شهدت لجان الانتخابات بمحافظة الأقصر، توافدًا ملحوظًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، حيث حرص الناخبون على الحضور منذ الساعات الأولى لفتح مقار اللجان،.

وظهرت طوابير من الناخبين أمام عدد من المدارس والمقار الانتخابية في دوائر بندر ومركز الأقصر وأرمنت والقرنة وإسنا، وسط تنظيم أمني وإداري مكثف لتسهيل عملية الدخول والخروج وضمان انسيابية العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان توفير مقاعد لكبار السن، وممرات خاصة لذوي الهمم، إلى جانب انتشار سيارات الإسعاف في محيط المقار تحسبًا لأي طوارئ صحية.

من جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الأقصر انتظام سير العملية الانتخابية دون معوقات تذكر، مع استمرار المتابعة اللحظية لكافة اللجان على مستوى المحافظة.

وتواصل مديرية الأمن تنفيذ خطتها لتأمين محيط اللجان ومقار الفرز، بينما تستمر أعمال الرقابة القضائية على سير التصويت وفق القواعد المنظمة.