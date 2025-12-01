شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، حملات ميدانية مكثفة على مدار ثلاثة أيام بقيادة علي حسن، وكيل وزارة التموين، شملت جميع المراكز والإدارات، استهدفت الأسواق والمحلات والمستودعات لضمان الالتزام بالقوانين وحماية صحة المواطنين.

وأشرفت الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، على المرور على محال بيع المواد الغذائية، المخازن، المستودعات، ومحطات الوقود لضبط السلع مجهولة المصدر وحالات الغش التجاري وعدم الإعلان عن الأسعار.

أسفرت الحملات عن تحرير 61 مخالفة أسواق، بالإضافة إلى ضبط عدد من المضبوطات، منها: مصنع مياه غازية بدون ترخيص مع التحفظ على 1000 زجاجة مياه معدنية، بيع مواد بترولية بدون تصريح مع التحفظ على 200 لتر سولار، سلع مجهولة المصدر مع التحفظ على 25 شيكارة علف دواجن، التحفظ على 4 أطنان دواجن ولحوم مجمدة ومفرومة، ضبط زيت طعام مستعمل، 9 براميل مخلل و5 شيكارة دقيق.

كما تابعت الحملات المخابز البلدية تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والجودة، وأسفرت الجولات عن تحرير 67 مخالفة شملت نقص وزن الرغيف، صرف الخبز دون الالتزام بالمعايير، وعدم وجود ميزان، وانتهاء الإنتاج في بعض المخابز دون مبرر.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات المفاجئة لضبط الأسواق وضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين.