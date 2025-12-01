تحرير 15 محضرًا في حملة تفتيشية على 21 مخبزًا بالدقهلية (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، لجنة التفتيش برئاسة مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه اللجان تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي رصدها فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على متابعة الشكاوى على مدار 24 ساعة.

وقامت لجنة تفتيشية، برئاسة محمد صلاح، مدير المتابعة بمكتب المحافظ، وبمشاركة الدكتور أحمد العيسوي، المفتش بالمكتب الفني لوكيل وزارة التموين، بالمرور على مدينة المنصورة وبعض قرى مركز المنصورة مثل ميت بدر خميس، أويش الحجر، كفر الشنهاب، بالإضافة إلى بعض قرى مركز أجا مثل منية سمنود، سنبخت، نوسا البحر، ونوسا الغيط، بإجمالي 21 مخبزًا، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة متنوعة تشمل نقص وزن الرغيف، وعدم الاحتفاظ بسجل البيانات، وعدم نظافة أدوات العجن، والتصرف في الدقيق.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على أن هذه الحملات الرقابية مستمرة وبصورة مفاجئة لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم مطابق لجميع الاشتراطات.