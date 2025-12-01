فرص عمل للشباب بالإسماعيلية.. وظائف متنوعة برواتب مجزية ومزايا متعددة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، عن توفير 200 فرصة عمل جديدة لشباب وأبناء المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم منظومة التشغيل وتلبية احتياجات سوق العمل داخل المحافظة. وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة ومتنوعة تسهم في تحسين الوضع المهني للمواطنين.

وقال الدكتور أيمن شعبان، مدير عام المديرية، إن فرص العمل المطروحة تأتي بالتنسيق مع شركة أوراجلوا نيتينج بالمنطقة الاقتصادية في القنطرة غرب، والتي أعلنت عن حاجتها لعدد من العمالة المؤهلة في مجالات مختلفة، أبرزها أعمال المساعدة والتخطيط ومنسقي البضائع، إلى جانب وظائف الخياطة بأنواعها المختلفة مثل «الأورليه» و«السنجر» و«الأوفر»، مشيرًا إلى اشتراط حصول المتقدمين لوظائف الخياطة على مؤهل متوسط.

وأضاف «شعبان» أن الشركة أعلنت كذلك عن احتياجها لتخصصات فنية وإدارية تشمل اللوجستيك، ومهندسي الإنتاج، و«باترون بيت» لتحضير تصاميم التيشيرتات، إلى جانب الحاجة إلى مترجم للغتين التركية والإنجليزية، بالإضافة إلى مصممي أزياء «فاشون ديزاينر». وشدد على أن جميع الوظائف متاحة للذكور والإناث، بما يعكس حرص المديرية على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة فرص العمل لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

وتابع مدير المديرية موضحًا أن الشركة توفر عددًا من المزايا للعاملين تتضمن تحديد الأجر وفقًا للمقابلة الشخصية مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب توفير مواصلات للعاملين ووجبة غذائية يومية، فضلًا عن صرف بدل حضانة للسيدات العاملات، بما يعزز بيئة العمل ويدعم استقرارهم المهني.