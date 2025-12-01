أمن سوهاج يكثف جهوده لكشف لغز مقتل طفلة داخل منزل مهجور

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة داخل منزل مهجور بقرية النصيرات التابعة لمركز دار السلام شرقي المحافظة.

وتلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة طفلة تُدعى "أ"، في العقد الأول من العمر، داخل منزل مهجور، وذلك عقب تغيّبها منذ أمس الأحد وفق بلاغات أسرتها.

وكشفت التحريات الأولية أن أسرة الطفلة أبلغت باختفائها منذ ساعات طويلة قبل العثور عليها جثة هامدة داخل المنزل المهجور.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيقات، فيما تواصل فرق البحث الجنائي أعمالها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد مرتكبيها ودوافع الجريمة.