قرار جديد من النيابة ضد متهم بالتعدي على طلاب بمدرسة دولية بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية حبس عامل بإحدى المدارس الدولية الشهيرة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدي جسديًا على تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال داخل المدرسة، فيما جرى تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة.

وكانت النيابة قد قررت عرض الأطفال المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وتحديد ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار تدعم الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.

معاينة ميدانية وتفريغ الكاميرات:

أجرى فريق من النيابة العامة معاينة ميدانية للمدرسة، بمشاركة الأطفال وأولياء أمورهم، حيث تم فحص المنطقة المشار إليها في البلاغات، والتي يُشتبه في أنها شهدت وقائع التعدي، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة واستكمال سماع أقوال الشهود.

استدعاء مسؤولي المدرسة ومواجهة المتهم:

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال أولياء الأمور وشاهدة العيان التي أثارت الشكوك حول الواقعة، كما تم استدعاء عدد من مسؤولي المدرسة والمشرفين لسؤالهم حول نظام الإشراف داخل ساحة اللعب وسلوك العامل المتهم. وجرى مواجهة المتهم بما ورد في أقوال أولياء الأمور، والتي تضمنت اتهامات مباشرة بالتحرش وملامسة مناطق حساسة في أجساد الأطفال، وهي الاتهامات التي أنكرها خلال التحقيقات.

استمرار التحقيقات:

تواصل نيابة المنتزه ثان تحقيقاتها في الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه، والتي تضمنت بلاغات من أربعة أولياء أمور أفادوا فيها بتعرض أبنائهم، وهم ثلاث فتيات وولد من مرحلة رياض الأطفال، لاعتداءات جسدية من قبل العامل.

وأشار أولياء الأمور إلى أن الوقائع حدثت داخل ساحة اللعب في غياب الإشراف التربوي، وأن بعض الأطفال أفادوا بتعرضهم لممارسات غير لائقة من قبل العامل.

