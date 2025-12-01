حفظت القرآن في عمر الـ80.. محافظ قنا يكرم الحاجة فاطمة عطيتو (صور)

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم بمكتبه، الحاجة فاطمة عطيتو تقديرًا لمسيرتها الملهمة التي عكست أسمى معاني الإرادة والإصرار.

وجاء هذا التكريم تتويجًا لرحلة إنسانية بدأت قبل نحو عشرين عامًا، حين التحقت الحاجة فاطمة بفصول محو الأمية في سن الستين، مصرة على تعلم القراءة والكتابة، قبل أن تواصل مسيرتها بإرادة لا تلين حتى تمكنت من ختم القرآن الكريم كاملًا وهي في عمر تجاوز الثمانين عامًا، في نموذج يجسد قدرة الإنسان على تجاوز قيود العمر وتحقيق طموحاته.

وجرت فعاليات التكريم بحضور مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد القادر، مدير جمعية أجيال المستقبل بالمعنا، تقديرًا للدور المجتمعي الذي أسهم في دعم رحلتها التعليمية.

وخلال الاحتفالية، شدد محافظ قنا على أن قصة الحاجة فاطمة تمثل رسالة ملهمة لكل أفراد المجتمع، مفادها أن طلب العلم لا يرتبط بعمر محدد، وأن العزيمة الصادقة قادرة على تغيير مسار حياة الإنسان مهما كانت التحديات. كما وجه المحافظ بالاستعانة بها في الندوات التوعوية الخاصة بأهمية محو الأمية، باعتبارها نموذجًا واقعيًا يحتذى به وقصة نجاح قادرة على تشجيع الآخرين على بدء رحلتهم التعليمية في أي مرحلة عمرية.

وفي ختام اللقاء، قدم المحافظ شهادة تقدير ومساهمة مالية دعمًا لها واعترافًا بتجربتها المضيئة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم النماذج الإنسانية التي تسهم في نشر الوعي والمعرفة، كما ثمن الجهود التي تبذلها جمعية أجيال المستقبل في دعم فصول محو الأمية وتمكين الراغبين في التعليم داخل المجتمع.