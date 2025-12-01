سقوط أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ- صور



كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت عدة أماكن في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إلى سقوط أمطار غزيرة دون التأثير على حركة السير على الطرق العامة والسريعة في نطاق المحافظة.

يأتي ذلك بعد تعرض محافظة كفر الشيخ إلى حالة من عدم الاستقرار المناخي منذ الصباح الباكر بنشاط للرياح ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وشهدت بعض الأماكن في محافظة كفر الشيخ التي تعرضت إلى سقوط الأمطار مثل مدينة دسوق سطوعًا بارزًا للشمس خلال سقوط الأمطار.

كان اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ وجه غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، وغرف عمليات الوحدات المحلية على مستوى المدن والمراكز خلال الساعات الماضية بمتابعة حالة الطقس.