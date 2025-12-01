أزمة قلبية تخطف استشاري عناية بمجمع السويس الطبي

السويس - حسام الدين أحمد:

بينما كان يؤدي واجبه مرتديًا "بالطو العمل" لإنقاذ أرواح المرضى، لفظ الدكتور عمرو عبدالناصر، استشاري العناية المركزة، أنفاسه الأخيرة داخل مجمع السويس الطبي مساء الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة لم تمهله طويلًا.

رحل بعد ساعة من "الشيفت"

كشف زملاء الطبيب الراحل عن تفاصيل اللحظات الأخيرة، مؤكدين أنه بدأ عمله في "الشيفت المسائي" قبل ساعة واحدة فقط من وفاته. وكان يمارس مهامه ويباشر حالات المرضى بشكل طبيعي تمامًا دون ظهور أي مؤشرات أو أعراض صحية مقلقة.

فجأة، سقط الطبيب الراحل مغشيًا عليه إثر الأزمة القلبية، ولم تفلح محاولات الطاقم الطبي لإنقاذه، ليرحل في "محراب عمله".

نعي رسمي: خسارة للكفاءات

سادت حالة من الحزن العميق أروقة المجمع الطبي، حيث وصف الزملاء والعاملون وفاة "عبدالناصر" بالخسارة الكبيرة للقطاع الصحي في السويس، مشهودًا له بالكفاءة والتميز الخلقي والمهني.

ومن جانبها، أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس بيانًا رسميًا نعت فيه الفقيد، ووصفته بـ"شهيد العمل" الذي وافته المنية وفاة طبيعية أثناء تأدية مهامه.

وتقدم الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وجميع العاملين، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطبيب، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.