"قدّم له الطعام ثم قتله".. تفاصيل مرعبة لنهاية موظف على يد شاب في قنا

لم يكن يتوقع "محمود" أن الزيارة التي خرج من بيته من أجلها ستكون الأخيرة، حمل الطعام بيده متجهًا إلى منزل شاب أوصاه شقيقه برعايته إلى حين عودته من السفر، قبل أن يتحول المشهد في دقائق إلى جريمة مأساوية هزّت مدينة قفط بمحافظة قنا، طعنات متتالية أنهت حياة الأب الذي ترك خلفه طفلين أحدهما لم يبلغ بالكاد شهرين، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

- تفاصيل الواقعة

ألقى رجال الأمن بمديرية أمن قنا القبض على المتهم المدعو "م.س"، البالغ من العمر 28 عامًا، والمتهم بقتل الشاب محمود فتحي، 32 عامًا، موظف، وأب لطفلين، وذلك بعد تعرضه لعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" في الطريق العام بمدينة قفط.

وكشفت التحريات أن المتهم يعاني من حالة نفسية وكان يعيش بمفرده بعد سفر شقيقه خارج المحافظة، حيث أوصى شقيق المجني عليه برعاية المتهم ومتابعته خلال فترة سفره. وبالفعل، اعتاد محمود على زيارته من وقت لآخر وإحضار الطعام له.

وفي اليوم الأخير، توجه محمود إلى منزل المتهم حاملًا وجبة الطعام، إلا أن المتهم فاجأه بطعنات نافذة في أنحاء متفرقة من الجسد دون سابق إنذار أو مشادة، ما تسبب في إصابته إصابات خطيرة نُقل على إثرها إلى مستشفى قفط التخصصي، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

- تحرك أمني سريع

على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق، وتمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة. وبسؤاله، أفادت المصادر بأنه في حالة نفسية غير مستقرة وسيجري عرضه على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وبيان حالته الصحية والعقلية.

جرى إيداع جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى قفط التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وبيان الدوافع الكاملة للجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.