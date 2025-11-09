فيديو وصور- محافظ أسيوط يتفقد المقار الانتخابية قبل انتخابات النواب

ارتفاع ضحايا سقوط سيارة من أعلى معدية ببني سويف إلى 4 وفيات

أسيوط - محمود عجمي:



أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد عدد من المقار الانتخابية، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الناخبين، وضمان تهيئة بيئة آمنة ومنظمة تتيح انسيابية العملية الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية وتوفير مناخ مستقر وآمن للمواطنين خلال هذا الاستحقاق الدستوري المهم.



رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق، وشملت الجولة مدرستي أحمد فايز الثانوية بنات وخديجة يوسف الثانوية بنات لمتابعة أعمال التجهيز من حيث النظافة العامة، الإضاءة، التهوية، المرافق الصحية، الأثاث، ودورات المياه ومناطق الانتظار، مع التأكيد على مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الهمم.



وأوضح المحافظ أن محافظة أسيوط تضم هذا العام 4 لجان عامة و402 مركزًا انتخابيًا و492 لجنة فرعية، بإجمالي 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، يتنافس فيها 105 مرشحين بالنظام الفردي و12 مرشحًا بنظام القوائم موزعين على أربع دوائر انتخابية.



وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وربط غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، إلى جانب التنسيق المستمر مع غرفة الطوارئ التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.



وأكد المحافظ أنه تم توفير مصادر كهرباء احتياطية داخل المقار، وضمان سلامة الأبواب والنوافذ، وتوفير طفايات الحريق، وجاهزية غرف المبيت الخاصة بقوات التأمين، بالإضافة إلى أماكن إقامة المستشارين ورؤساء اللجان كما تابع توفير المظلات أمام اللجان، وكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، وتوفير مترجمين بالإشارة، وتجهيز أماكن انتظار مناسبة لحماية الناخبين من حرارة الشمس أثناء الإدلاء بأصواتهم، مع التأكيد على راحة وسلامة المواطنين.



وفي السياق ذاته، وجه المحافظ باستمرار رفع كفاءة النظافة العامة بمحيط المقار الانتخابية، وإزالة الإشغالات من الشوارع المؤدية إلى اللجان، ومراجعة الإنارة، وتمهيد الطرق، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، لتسهيل وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية.



وفي ختام جولته، دعا اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أبناء المحافظة بضرورة المشاركة الفاعلة والإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وانتماءهم الوطني، ويجسد ثقتهم في المسار الديمقراطي ودعمهم لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.



وشدد المحافظ على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي للعملية الانتخابية، دون أي تدخل أو تمييز، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.



لينك البث المباشر:



