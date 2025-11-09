الإسماعيلية- أميرة يوسف:

عقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق احتفالية "مائة عام من الحرب إلى السلام" وبدء إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة جبل مريم، وذلك بالتزامن مع مرور 156 عامًا على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية و50 عامًا على إعادة افتتاحها عقب حرب أكتوبر المجيد وفي إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية؛ لمتابعة التجهيزات الفنية والتنظيمية للاحتفال الذي سيشهد مشاركة عدد من الوزراء، وممثلي السفارات، والملحقين العسكريين الأجانب.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أن النصب التذكاري يمثل رمزًا للسلام وتخليدًا لذكرى الجنود الذين دافعوا عن قناة السويس دون النظر لجنسياتهم، مشيرًا إلى أن الحدث سيُبرز مكانة الإسماعيلية التاريخية والسياحية خاصة وأن هناك تعاون وثيق مع هيئة قناة السويس وعدد من الجهات الشريكة.

يشارك في التحضيرات جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس والجهات المعنية وتضم الاحتفالية عدة محاور منها زيارات للضيوف بمتحف هيئة قناة السويس وعروضًا بحرية بالإضافة إلى عروض فنيه متميزة.