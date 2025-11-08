نويبع تضيء طريق "الدولفين" بطول 2 كلم ضمن خطة تطوير المدينة (صور)

بالصور- تحصين أكثر من 12 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بأسوان

جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، اليوم السبت، أعمال مشروعات تطوير البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وأوضح رئيس المدينة أن مشروعات تحسين البنية التحتية تشمل إعادة تأهيل الطرق الفرعية والرئيسية وإنارتها بالكامل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بما يعكس المظهر الحضاري للمدينة السياحية التي يقصدها آلاف السائحين سنويًا.

وأشار إلى أن مشروع إنارة منطقة الدولفين بقطاع المزينة بطول 2 كيلومتر يأتي ضمن خطة تطوير الكهرباء وتحسين الخدمات، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتعزيز السياحة البيئية والزراعة السياحية في المدينة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة سياحية متكاملة.

كما كشف رئيس المدينة عن تطوير الطريق الرئيسي الفاصل بين مسجد الصديق وكنيسة كلارايسون بطول 1300 متر وبتكلفة 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى توسيع الطريق من 12 مترًا ليصل الإجمالي إلى 17 مترًا، بما يحقق انسيابية الحركة ويخدم أهالي المدينة والسائحين على حد سواء.