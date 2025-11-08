محافظ المنوفية يُحيل واقعتي فساد بجمعيات أهلية للنيابة العامة

المنوفية - أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، واقعتي فساد جديدتين تتعلقان بعدد من الجمعيات الأهلية في مركزي شبين الكوم وبركة السبع إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفات مالية ارتكبها بعض العاملين داخل تلك الجمعيات، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، والتي كشفت بعد الفحص والدراسة قيام بعض العاملين بصرف مبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد المحافظ أن الدولة ماضية في مكافحة الفساد بكل أشكاله، مشددًا على عدم التستر على أي عنصر فاسد داخل منظومة العمل الإداري، ومحاسبة كل من يثبت تورطه حفاظًا على المال العام.