رصاصة فرح طائشة تقتل مهندسًا في حفل زفاف ببلبيس

شيّع أهالي عزبة العيسى التابعة لقرية الجوسق بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، فجر اليوم السبت، جثمان مهندس شاب لقي مصرعه بطلق ناري طائش أثناء حضوره حفل زفاف.

كانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا بمصرع الشاب عبد الله بدر، في أواخر العشرينيات من عمره، في حفل زفاف بعزبة العبسي التابعة لقرية الجوسق.

أظهرت التحريات الأولية أن الوفاة حدثت عن طريق الخطأ، نتيجة إطلاق أحد الحاضرين أعيرة نارية في الهواء احتفالًا بالزفاف، لتستقر إحدى الرصاصات في جسد الشاب وتؤدي إلى وفاته.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة، قبل أن تصرح الجهات المعنية بالدفن.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بالتشديد على حظر استخدام الأسلحة النارية في الأفراح والمناسبات لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.