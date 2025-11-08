إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة باسوس بنطاق مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتلقى رجال الأمن بلاغًا بالواقعة، فانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيّن أن التصادم أسفر عن اشتعال النيران في الميكروباص.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى السيارات المجاورة، بينما أظهرت المعاينة أن النيران اندلعت في جزء من السيارة بعد خروج المصابين منها مباشرة، ما حال دون وقوع وفيات.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.