إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق أسيوط - ديروط الزراعي

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارتين وتوك توك، وذلك بطريق أسيوط/ديروط الزراعي، بالقرب من قرية عرب الشيخ عون التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين مركبتين وتوك توك بالطريق الزراعي المشار إليه، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص والمعاينة إصابة كل من: رزان عماد كمال (6 أعوام) بسحجات وكدمات متفرقة، وجودي عماد كمال (6 أعوام) بسحجات وكدمات، وفتحي ضاحي محمد (55 عامًا) بسحجات وكدمات، وحمزة محمود حسن (12 عامًا) بسحجات وكدمات، وبشار عبدالعليم سيد (24 عامًا) بكسر في القدمين، و أحلام عبدالعليم سيد (36 عامًا) بكسر في الفخذ الأيسر، ومحمود سمير مندي (30 عامًا) بجرح في الرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.