جامعة المنصورة تشارك في قمة "QS" الدولية بكوريا الجنوبية (صور)

1141 كشفًا طبيًا مجانيًا في قافلة "حياة كريمة" بقرية غرب أسوان (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

شاركت جامعة المنصورة في فعاليات قمة "كيو إس" للتعليم العالي في آسيا والمحيط الهادئ (QS Higher Ed Summit: Asia Pacific)، إحدى أبرز الفعاليات الأكاديمية في مجال التعليم العالي والتصنيفات الجامعية على مستوى المنطقة.

وعقدت القمة في مدينة سيول بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، تحت شعار: "تعزيز قدرات الأجيال عبر المهارات والشراكات في آسيا والمحيط الهادئ".

ومثّل الجامعة في القمة كلًا من: الدكتورة عزة عثمان، عميدة كلية العلوم الأسبق ومستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمد جار العلم مدير مكتب العلاقات الدولية.

وشهدت القمة مشاركة واسعة لعدد من الجامعات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تؤكد أهمية تعزيز حضور الجامعات المصرية دوليًا والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة في التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يدعم المكانة الأكاديمية لمصر عالميًا.

وتأتي مشاركة جامعة المنصورة ضمن خطتها لتدويل التعليم، وتوطيد التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الدولية، وتعزيز موقعها في التصنيفات العالمية من خلال تبادل الخبرات وتبنّي أفضل الممارسات.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، أن المشاركة في قمة "QS" تُعد خطوة استراتيجية لترسيخ حضور الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على التحول إلى جامعة ذكية دولية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وشهدت القمة عقد جلسات نقاش وورش عمل تناولت موضوعات محورية، منها التصنيفات الدولية، والتحول الرقمي في التعليم، والابتكار في أساليب التعلم، ودور الجامعات في دعم التنمية المستدامة.

وعلى هامش الفعاليات، زار السفير الهندي لدى كوريا الجنوبية جناح جامعة المنصورة، وأعرب عن إعجابه بما عرضته الجامعة من إنجازات أكاديمية وبحثية ومشروعات ابتكارية. كما شهد الجناح إقبالًا كبيرًا من ممثلي الجامعات والمؤسسات البحثية وخبراء التصنيفات الدولية.

وأعربت الدكتورة عزة عثمان عن فخرها بتمثيل الجامعة في هذا الحدث الدولي المرموق، مؤكدة أن المشاركة أتاحت فرصًا واسعة لتعزيز التعاون مع مؤسسات أكاديمية رائدة في المنطقة. فيما أوضح الدكتور محمد جار العلم أن الجامعة أجرت خلال القمة لقاءات مثمرة أسفرت عن مناقشة مشروعات تعاون وبرامج أكاديمية مشتركة تستهدف مستقبل التعليم والبحث