جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ ورشة عمل تفاعلية للأطفال بعنوان "لعبة البحث عن الملك الذهبي"، احتفالًا بذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وذلك في أجواء جمعت بين المتعة والتشويق.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة أخذت الأطفال المشاركين في مغامرة أثرية عبر خمس محطات داخل قاعات العرض، حملت كل منها رموزًا فرعونية قادتهم لاكتشاف قطع أثرية تحمل نفس الرموز الخاصة بمقتنيات الملك الذهبي.

وأوضح حسنين، في تصريح اليوم، أن الفعالية هدفت إلى تعزيز المعرفة الأثرية لدى الأطفال بطرق مبتكرة، وتنمية روح التعاون وحب الاكتشاف لديهم، وربطهم بعظمة الحضارة المصرية القديمة من خلال تجربة تعليمية تفاعلية.

وفي سياق متصل، احتفل المتحف بعيد الحب المصري بفعالية "كلمة حب بالهيروغليفية"، شارك فيها الزوار من مختلف الأعمار، حيث تم توزيع بطاقات تحمل كلمات عن الحب باللغة المصرية القديمة مع شرح معانيها.

وأشار مدير المتحف إلى أن الفعاليات تأتي في إطار حرص المتحف على دمج البعد الإنساني بالثقافي، وتعزيز التواصل بين الجمهور والحضارة المصرية بطريقة مبتكرة.