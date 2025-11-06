صحة أسيوط: "الهلع النفسي" وراء إعياء طالبات ساحل سليم

أسيوط - محمود عجمي:

حسم الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الجدل المثار حول واقعة إعياء عدد من طالبات مدرسة اللوقا الإعدادية بمركز ساحل سليم، مؤكداً أن الحادث نتج عن حالة "هلع نفسي" انتابت الطالبات، وليس بسبب تطعيم البلهارسيا.

ونفى حافظ بشكل قاطع ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدام أدوية منتهية الصلاحية في الحملات المدرسية، مشددًا على أن جميع المستحضرات الطبية المستخدمة، بما في ذلك عقار البلهارسيا، سليمة وآمنة وتخضع لرقابة دقيقة.

وأوضح أن هذا العقار يُستخدم منذ سنوات طويلة دون تسجيل أي مشكلات صحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الواقعة بدأت بشكوى طالبة واحدة من مغص معوي، مما أثار حالة من القلق بين زميلاتها، أدت إلى نقل 41 طالبة إلى مستشفى ساحل سليم.

وأكد أن الفحوصات الطبية أثبتت عدم وجود أي أعراض جسدية حقيقية لديهن، وأن جميعهن غادرن المستشفى في حالة صحية جيدة.

وأضاف أن أكثر من نصف طالبات المدرسة تلقين الجرعة يوم الأربعاء، بالإضافة إلى 160 طالبة أخرى يوم الخميس، دون تسجيل أي مضاعفات، مما يؤكد سلامة حملة التطعيم.

كانت مدرسة اللوقا الإعدادية قد شهدت اليوم الخميس، ما وُصف بإصابة 22 طالبة بحالة هبوط وإعياء عقب تناولهن أقراص التطعيم ضد البلهارسيا.