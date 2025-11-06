الشرقية تُطلق مشروعًا قوميًا لاكتشاف جيل جديد من نجمات كرة القدم النسائية

أسوان – إيهاب عمران:

أنهت محافظة أسوان استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس النواب، والتي ستجرى يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

وقال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن أجهزة المحافظة أنهت استعداداتها لتهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستورى فى انتخابات مجلس النواب .

وشدد محافظ أسوان على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وظهورها بالصورة اللائقة.

وأضاف محافظ أسوان، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتلتزم الحياد الكامل دون أى تمييز، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على التجهيز والإعداد الفنى والإدارى لمقار اللجان وتقديم الدعم اللوجستي فقط.

وأشار محافظ أسوان الى أن اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، قام بالمتابعة الميدانية لكافة مقار اللجان الانتخابية، والتى يبلغ عددها 190 لجنة موزعة على مختلف المراكز والمدن، للتأكد من توافر جميع الاحتياجات الأساسية وتوفير بيئة ملائمة تتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة.

ووجه محافظ أسوان الدعوة لأهالي أسوان إلى النزول للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام بالإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذي يمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة في مجلس النواب.

الجدير بالذكر أن محافظة أسوان يتنافس فيها 59 مرشحا في 4 دوائر انتخابية يتنافسون على 5 مقاعد بالنظام الفردى، فالدائرة الأولى والتى تضم مركز ومدينة أسوان ومركز ومدينة دراو يتنافس فيها 17 مرشحا على مقعدين، و الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كوم امبو يتنافس فيه 5 مرشحين على مقعد واحد، والدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نصر النوبة يتنافس فيه 17 مرشحا على مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة إدفو يتنافس فيها 20 مرشحا على مقعد واحد، بينما مخصص لأسوان 4 مرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.