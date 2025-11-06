بالصور- محافظ المنوفية يسلم 22 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة

المنوفية– أحمد الباهي:



سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، 22 عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة لعدد من المواطنين واضعي اليد، بعد استيفاء الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، جاء ذلك خلال لقاء عُقد بالديوان العام، بحضور المستشار القانوني للمحافظة ومدير إدارة أملاك الدولة.



وأكد المحافظ أن ملف تقنين أملاك الدولة يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية، باعتباره أحد الملفات الحيوية لاسترداد حق الشعب والحفاظ على مقدرات الدولة.



وأشار إلى أن إجمالي العقود التي جرى تسليمها حتى الآن بلغ 4588 عقدًا بمراكز السادات، شبين الكوم، منوف، الشهداء، وأشمون، بالتنسيق الكامل مع الجهات ووفق الضوابط المعمول بها.



وشدد المحافظ على حرص المحافظة على إنهاء ملف التقنين بشكل نهائي وتقديم التسهيلات للمواطنين الجادين، مناشدًا غير الجادين بسرعة استكمال إجراءاتهم للاستفادة من المزايا المتاحة.



كما كلف بتنفيذ إجراءات عاجلة خلال الفترة المقبلة، ومضاعفة الجهود للانتهاء من أعمال اللجان والتصدي لأي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد.