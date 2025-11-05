بالأسماء.. 11 مصابًا في اصطدام جرار زراعي وميكروباص بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 11 شخصًا إثر اصطدام جرار زراعي بسيارة ميكروباص على الطريق الساحلي (جمصة)، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من الأهالي بوقوع حادث اصطدام أمام وحدة تراخيص سيارات النقل الثقيل.

وانتقلت قوات مباحث القسم وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة 11 شخصًا. وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي على النحو التالي:

أنيسة نعمان أبو شجاع، 53 عامًا، مقيمة فارسكور، دمياط، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حلمية بركات بركات الديب، 49 عامًا، مقيمة فارسكور، دمياط، مصابة بجرح في الوجه.

حياة مسعد مسعد حجازي، 35 عامًا، مقيمة فارسكور، دمياط، مصابة بكسر في اليد اليمنى وجرح بالذقن.

سلوى الشحات عبده مسعد حمودة، 45 عامًا، مقيمة مركز فارسكور، مصابة بكسر في الذراع الأيسر وكدمة بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم.

محمد ياسر محمد عبده، 17 عامًا، مقيم فارسكور، مصاب بجرح في الذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة.

إيمان عبد المجيد محمد وهيب، 45 عامًا، مقيمة فارسكور، مصابة بكسر في الفخذ الأيمن وكسر بالكاحل الأيمن.

هبة أحمد علي حبيب، 42 عامًا، مقيمة فارسكور، دمياط، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

بدر محمد الباز عتمان، 50 عامًا، مقيم قرية الروضة، مركز فارسكور، مصاب بجروح وكدمات متفرقة.

أمل الحديدي محمد مرعي، 34 عامًا، مقيمة فارسكور، مصابة بكدمات بالجسم.

عبير يحيى عبد الغني حسن، 43 عامًا، مقيمة قرية ميت الشيوخ، فارسكور، مصابة بكسر في الساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم.

فتحية يحيى عبد الغني حسن، 40 عامًا، مقيمة قرية ميت الشيوخ، فارسكور، مصابة بكسر في الساق اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.