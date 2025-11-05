محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع استعدادات انتخابات مجلس النواب

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من المسؤولين التنفيذيين المعنيين؛ لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025، المقررة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

وشدد المحافظ على التزام القيادات التنفيذية بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مع تجهيز مقار اللجان الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية داخلها وخارجها لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة وانتظام، والخروج بالمشهد الانتخابي بصورة مشرفة.

ومن ناحية أخرى، وجه المحافظ بمتابعة جهود المراكز في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وطرح اللحوم البلدية والسودانية الطازجة بالمنافذ بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين، للتخفيف عن كاهل المواطنين.