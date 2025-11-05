إعلان

محافظ الوادي الجديد: تخصيص وسيلة انتقال لطلاب فصول المكفوفين

كتب : محمد الباريسي

05:32 م 05/11/2025

لواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، توفير فروع داخل المدينة للجهات الخدمية المنتقلة إلى مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، كما وجه بدراسة تخصيص وسيلة انتقال لطلاب فصول المكفوفين داخل المدينة باشتراك رمزي؛ تخفيفًا على أولياء الأمور.

ووجّه محافظ الوادي الجديد، في بيان له، بدراسة إنشاء مدرسة لرعاية الطلاب النابغين علميًا لاكتشاف المتميزين ورعايتهم، إلى جانب حصر حالات ذوي الاحتياجات الخاصة من العاملين بقطاع التربية والتعليم؛ لبحث إمكانية تخفيف ساعات العمل لهم وفقًا للضوابط القانونية ومراعاة البعد الاجتماعي.

وشدّد المحافظ على ضرورة التزام طلاب الشهادة الثانوية العامة بحضور المحاضرات العلمية، وإعادة قيد الطلاب المتجاوزين لنسب الغياب المقررة.

