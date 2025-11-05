ترك طفلتين توأم.. قرار قضائي جديد ضد 3 متهمين قتلوا مهندسًا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:



قررت محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ، حضوريًا بإحالة أوراق عشريني حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه عما نسب إليه بقتل مهندس الكترونيات في مركز بيلا.

وحددت المحكمة جلسة يوم 8 ديسمبر 2025 موعدًا للنطق بالحكم عليه فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على نجار موبيليا، وحداد متهمان في نفس القضية إلى نفس الجلسة.



صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار بهجات عبداللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالسلام عبدالغفور الخولي، وأحمد طاهر شتا، وأحمد مصطفى قنديل، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 11312 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 3842 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ



كانت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار شريف عبدالوارث فارس، رئيس المحكمة، قضت مسبقًا بالإعدام شنقًا لحاصل على بكالوريوس تربية رياضية، والسجن المؤبد لنجار موبيليا، وحداد، ويقيمون بقرية كفر قتة التابعة لمركز بيلا، وبراءة المتهم الرابع، صاحب مطعم مشويات، ويقيم بقرية الماريا التابعة لمركز بيلا، والسجن عامين للمتهم الخامس.



يذكر أن المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال 5 متهمين بقتل مهندس الكترونيات في طريق عام، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.



والمتهمون الخمسة هم: "محمد.س.م.إ.ا"، 19 عامًا، نجار موبيليا، و"علي.م.م.ع"، 25 عامًا، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، و"محمد.م.ف.ا.م.غ"، 19 عامًا، حداد، ويقيمون بقرية كفر قتة، التابعة لمركز بيلا، و"محمد.أ.ع.م.أ"، 26 عامًا، صاحب مطعم مشويات، ويقيم بقرية الماريا التابعة لمركز بيلا، و"ساهر.خ.ا".



وتبين من أمر الإحالة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أن المتهمين من الأول للثالث استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف واستخدموه قبل المجني عليهما محمد السيد عبد العزيز محمد، سائق توك توك"، وأحمد جمال عبيد عباس، مهندس الكترونيات، بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق أذى مادي بهما وسلب أموالهما والتأثير في إرادتهما الفرد السطو عليهما، وذلك بأن أشهروا أسلحتهم النارية في وجه المجني عليهما، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهما، وتكدير أمنها وسكينتها، وطمأنياتهما وتعريض حياتهما للخطر وذلك حال كونهم ثلاثة أشخاص حاملين لأسلحة نارية.



وتلت تلك الجناية، جناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه أحمد جمال عبيد عباس، مهندس الكترونيات، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق المتهمين الأول والثاني أعيرة نارية من الأسلحة النارية حيازتهم واحرازهم محل الاتهام الرابع صوبه استقرت بصدره قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.



واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا المنقول المبين بالأوراق "حقيبة حديدية"، المملوكة للمجنى عليه أحمد جمال عبيد عباس، ومحمد السيد عبدالعزيز محمد، وكان ذلك بالطريق العام حال كونهم 3 أشخاص حاملين لأسلحة نارية ظاهرة كما حازوا واحزروا أسلحة نارية غير مششخنة "بندقيتين وفرد خرطوش" بغير ترخيص.



كما حازوا واحزروا ذخائر عدد "14 طلقة خرطوش" مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق بغير ترخيص،



والمتهمون الرابع والخامس علما بوقوع جناية محل اتهامات الأول والثاني والثالث، وأعانا الجناة فيها على الفرار من وجه القضاء بإخفاء دليل من أدلة الجريمة "موتوسيكل" المستخدم في ارتكاب الواقعة.



