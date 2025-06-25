تفاصيل الحكم على 5 متهمين بقتل مهندس إلكترونيات في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الأربعاء، حضوريًا حكمها على المتهمين الخمسة، بقتل مهندس إلكترونيات يقيم بمركز بيلا.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا لحاصل على بكالوريوس تربية رياضية، والسجن المؤبد لنجار موبيليا، وحداد، ويقيمون بقرية كفر قتة التابعة لمركز بيلا، وبراءة المتهم الرابع، صاحب مطعم مشويات، ويقيم بقرية الماريا التابعة لمركز بيلا، والسجن عامين للمتهم الخامس.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، ومحمد السيد قزامل، وحمدي عبدالتواب معوض، وسكرتارية محمد أحمد خليفة، وذلك في أحداث القضية رقم 11312 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 3842 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال 5 متهمين بقتل مهندس إلكترونيات في طريق عام، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وكان المتهمون الخمسة هم كالتالي: "محمد.س.م.إ.ا"، 19 عامًا، نجار موبيليا، و"علي.م.م.ع"، 25 عامًا، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، و"محمد.م.ف.ا.م.غ"، 19 عامًا، حداد، ويقيمون بقرية كفر قتة، التابعة لمركز بيلا، و"محمد.أ.ع.م.أ"، 26 عامًا، صاحب مطعم مشويات، ويقيم بقرية الماريا التابعة لمركز بيلا، و"ساهر.خ.ا".

وتبين من أمر إحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أن المتهمين من الأول للثالث استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف واستخدموه قبل المجني عليهما محمد السيد عبد العزيز محمد، سائق توك توك"، وأحمد جمال عبيد عباس، مهندس إلكترونيات، بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق أذى مادي بهما وسلب أموالهما والتأثير في إرادتهما الفرد السطو عليهما.

وذلك بأن أشهروا أسلحتهم النارية في وجه المجني عليهما، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهما، وتكدير أمنها وسكينتها، وطمأنياتهما وتعريض حياتهما للخطر وذلك حال كونهم ثلاثة أشخاص حاملين لأسلحة نارية.

وتلت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه أحمد جمال عبيد عباس، مهندس إلكترونيات، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق المتهمين الأول والثاني أعيرة نارية من الأسلحة النارية حيازتهم وإحرازهم محل الاتهام الرابع صوبه استقرت بصدره قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا المنقول المبين بالأوراق "حقيبة حديدية"، المملوكة للمجنى عليه أحمد جمال عبيد عباس، ومحمد السيد عبدالعزيز محمد، وكان ذلك بالطريق العام حال كونهم 3 أشخاص حاملين لأسلحة نارية ظاهرة، كما حازوا واحزروا أسلحة نارية غير مششخنة "بندقيتين وفرد خرطوش" بغير ترخيص.

كما حازوا ذخائر عدد "14 طلقة خرطوش" مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق بغير ترخيص، وأطلقوا في داخل القرى من أسلحة نارية، وألهبوا فيها أعيرة نارية.

وعلم المتهمان الرابع والخامس بوقوع جناية محل اتهامات الأول والثاني والثالث، وأعانا الجناة فيها على الفرار من وجه القضاء بإخفاء دليل من أدلة الجريمة "موتوسيكل" المستخدم في ارتكاب الواقعة.