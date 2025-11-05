أسيوط- محمود عجمي:



أُقيمت اليوم الأربعاء فعاليات قرعة الحج لعام 1447هـ – 2025م الخاصة بمديرية أمن أسيوط، وذلك بنادي الشرطة بمدينة أسيوط، بحضور اللواء الدكتور وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، وعدد من القيادات الأمنية، إلى جانب جمع من المواطنين والمتقدمين لأداء فريضة الحج.



بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شحاتة عوض الزاوي، وسط أجواء روحانية مميزة.



وشهدت القرعة هذا العام تقدم 1440 مواطنًا ومواطنة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، لاختيار 444 حاجًا، بينهم 4 من كبار السن تم اختيارهم بالتزكية، بالإضافة إلى تحديد 222 احتياطيًا.



وفي كلمته خلال الفعالية، نقل اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إلى الحضور، مؤكدًا أن إجراءات القرعة تُجرى إلكترونيًا عبر الحاسب الآلي دون أي تدخل بشري، بما يضمن الشفافية والنزاهة في اختيار الفائزين.



وعقب إعلان النتائج، عمّت أجواء من الفرح والزغاريد والبكاء بين الفائزين، الذين عبّروا عن سعادتهم بترديد شعائر الحج "لبيك اللهم لبيك".



وهنّأ مدير أمن أسيوط جميع الفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، كما أعرب عن تمنياته بحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تتابع بعثة الحج منذ لحظة السفر وحتى العودة، وتحرص على توفير كافة سبل الراحة للحجاج.