تصادم عرضي وعزل المدير.. حقيقة اعتداء مجهول على تلميذ داخل مدرسة في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:59 ص 05/11/2025

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصدرت نقابة المعلمين بمركز قفط بجنوب قنا بيانا صحفيا بشأن ما جرى تداوله حول استغاثة أحد أولياء الأمور، بعد إصابة نجله بكدمات وضرب مبرح من مجهول داخل إحدى المدارس الابتدائية بالمركز.

وأوضح البيان أنه بعد التواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية ومدير المدرسة، تبيّن أن ما حدث للطفل جاء نتيجة تصادم عرضي بينه وبين تلميذ آخر، دون وجود أي تعمد أو ترصد في الواقعة.

وأضاف البيان أن ولي أمر التلميذ تواصل مع الدكتور محمد القرماني، مدير الإدارة التعليمية، الذي انتقل على الفور إلى المدرسة، ووجّه باتخاذ إجراءات عاجلة، شملت إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق، وعزل مدير المدرسة من موقعه لحين انتهاء التحقيقات.

وأكدت النقابة أن الإدارة التعليمية لم تتستر على الواقعة، بل تعاملت معها بشفافية وسرعة، انطلاقًا من حرصها على مصلحة الطلاب.

واختتم البيان بدعوة أولياء الأمور إلى التواصل المباشر مع الإدارة التعليمية في مثل هذه الحالات، وعدم الانسياق وراء التحليلات أو الشائعات غير الدقيقة.

