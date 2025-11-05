إعلان

التعليم تكشف حقيقة تدريس اللغة الهيروغليفية كمادة أساسية في الثانوية

كتب : أحمد الجندي

11:24 ص 05/11/2025

وزارة التربية والتعليم

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن إدراج مادة اللغة الهيروغليفية كمادة دراسية أساسية في المرحلة الثانوية.

وأوضحت المصادر أن الوزارة لم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إضافة المادة عارٍ تمامًا من الصحة.

وأفادت المصادر بأن رموز اللغة الهيروغليفية موجودة بالفعل داخل المناهج الدراسية الحالية، حيث تُدرس للطلاب ضمن موضوعات تتناول الحضارة المصرية القديمة، بوصفها الوسيلة الأبرز للتواصل والكتابة في العصور الفرعونية.

وزارة التربية والتعليم اللغة الهيروغليفية

