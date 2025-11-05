إلغاء إشارة سيدي بشر.. تعديلات مرورية شرق الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:



أعلنت محافظة الإسكندرية عن إجراء تعديل في اتجاه حركة المرور بشارع خالد بن الوليد، وذلك في الجزء الممتد من شارع محمد نجيب حتى مسجد سيدي بشر، بدءاً من صباح اليوم الأربعاء، في إطار استكمال مشروع توسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية.



وبحسب بيان صادر عن المحافظة، يتضمن الاتجاه الجديد لحركة المرور"من شارع مسجد سيدي بشر في اتجاه شارع محمد نجيب مرورًا أسفل كوبري عبد السلام المحجوب، وذلك بديلًا عن تقاطع إشارة مسجد سيدي بشر".



وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي ضمن الحلول الجذرية التي تنفذها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على التكدسات في هذه المنطقة الحيوية.