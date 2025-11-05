إعلان

إلغاء إشارة سيدي بشر.. تعديلات مرورية شرق الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:25 ص 05/11/2025

تعديلات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:


أعلنت محافظة الإسكندرية عن إجراء تعديل في اتجاه حركة المرور بشارع خالد بن الوليد، وذلك في الجزء الممتد من شارع محمد نجيب حتى مسجد سيدي بشر، بدءاً من صباح اليوم الأربعاء، في إطار استكمال مشروع توسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية.


وبحسب بيان صادر عن المحافظة، يتضمن الاتجاه الجديد لحركة المرور"من شارع مسجد سيدي بشر في اتجاه شارع محمد نجيب مرورًا أسفل كوبري عبد السلام المحجوب، وذلك بديلًا عن تقاطع إشارة مسجد سيدي بشر".


وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي ضمن الحلول الجذرية التي تنفذها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على التكدسات في هذه المنطقة الحيوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إلغاء إشارة سيدي بشر مرورية شرق الإسكندرية محافظة الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

رغم تنازله.. النيابة العامة تكسر صمت "مسن السويس" بمرافعة نارية -صور
دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)