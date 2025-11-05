اليوم نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على مسن السويس

السويس - حسام الدين أحمد:



تنظر محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على المواطن غريب مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مسن السويس"،



وشهدت الأيام الماضية عدة مناقشات في منزل أحد القيادات العائلية بالسويس انتهت بالصلح بين أسرة غريب وأسرة الشقيقين المتهمين بالتعدي عليه.



وجرى الاتفاق على أن توفر أسرة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية شقة سكنية بديلة للشقة المستأجرة بعقد إيجار قديم في المنزل الذي شهد الواقعة بمنطقة السيد هاشم بحي الجناين بالسويس.



وبعد عقد جلسة للصلح بين الطرفين، تنازل المدعي عن بلاغ اتهام الشقيقين بالضرب، بينما لا يمكن التنازل عن التهمتين الآخرتين وهما البلطجة واستعراض القوة.



وقال مصدر قضائي، إن تنازل غريب مبارك عن اتهام الشقيقين في القضية لا يعفي المتهمين من العقوبة، كون أوراق القضية تضم 3 اتهامات، البلطجة واستعراض القوة والتعدي بالضرب، والتهمة الأخيرة هي فقط ما يشملها التنازل، وهي مقيدة للمحكمة والصلح فيها يغلق باب معاقبة المتهم عليها، ولن يحبس فيها.



وكانت النيابة العامة، باشرت التحقيق في الواقعة مطلع الأسبوع الماضي، واستمعت لأقوال المجني عليه وابنته مصورة الفيديو وشهود العيان، قبل أن تأمر بحبس الشقيقين على ذمة التحقيقات.