إعلان

مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثاني في الشرقية

كتب : مصراوي

03:54 ص 05/11/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


الشرقية- ياسمين عزت:

لقيت سيدة مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من علو بنطاق قسم ثان الزقازيق بمدينة الزقازيق.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة ثان الزقازيق يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى مصرع سيدة إثر سقوطها من علو.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثاني بأحد البنايات السكنية بنطاق قسم ثان الزقازيق.

تم تحرير محضر رقم 5791 إداري لسنة 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع سيدة قسم ثان الزقازيق مدينة الزقازيق مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم