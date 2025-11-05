مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثاني في الشرقية



الشرقية- ياسمين عزت:

لقيت سيدة مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من علو بنطاق قسم ثان الزقازيق بمدينة الزقازيق.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة ثان الزقازيق يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى مصرع سيدة إثر سقوطها من علو.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثاني بأحد البنايات السكنية بنطاق قسم ثان الزقازيق.

تم تحرير محضر رقم 5791 إداري لسنة 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.