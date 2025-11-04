إعلان

رفضت الحرام فقتلها.. إحالة أوراق تاجر مواشي للمفتي بأسيوط

كتب : مصراوي

06:11 م 04/11/2025

إحالة أوراق تاجر مواشي للمفتي بأسيوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

قررت محكمة جنايات أسيوط، إحالة أوراق تاجر مواشي إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لإدانته بقتل زوجة عمه داخل غرفة نومها بقرية النخيلة في أبوتيج، بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه.

وحددت المحكمة جلسة الثالث من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تحمل رقم 3410 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "خ. ع. ع" (20 عامًا)، بيت النية على قتل المجني عليها "صفاء. م. خ" (37 عامًا)، حيث أعد سلاحًا أبيض "سكينًا"، وتسلل إلى منزلها بعد خروج زوجها، وباغتها أثناء نومها بعدة طعنات ثم نحر عنقها، مما أدى إلى وفاتها.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها هي زوجة عم المتهم، وأن ابنتها مخطوبة لشقيقه، وكان قد حاول إغوائها وعندما رفضت، قرر التخلص منها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إحالة متهم للمفتي جريمة قتل جنايات أسيوط

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟