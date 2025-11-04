رفضت الحرام فقتلها.. إحالة أوراق تاجر مواشي للمفتي بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قررت محكمة جنايات أسيوط، إحالة أوراق تاجر مواشي إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لإدانته بقتل زوجة عمه داخل غرفة نومها بقرية النخيلة في أبوتيج، بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه.

وحددت المحكمة جلسة الثالث من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تحمل رقم 3410 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "خ. ع. ع" (20 عامًا)، بيت النية على قتل المجني عليها "صفاء. م. خ" (37 عامًا)، حيث أعد سلاحًا أبيض "سكينًا"، وتسلل إلى منزلها بعد خروج زوجها، وباغتها أثناء نومها بعدة طعنات ثم نحر عنقها، مما أدى إلى وفاتها.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها هي زوجة عم المتهم، وأن ابنتها مخطوبة لشقيقه، وكان قد حاول إغوائها وعندما رفضت، قرر التخلص منها.