لمحاكمته بتهمة الرشوة.. رئيس حي شرق الإسكندرية السابق يصل المحكمة

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:



وصل رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى مقر محكمة جنايات الإسكندرية تمهيداً لنظر ثاني جلسات محاكمته أمام الدائرة الخامسة والثلاثون، بتهمة الرشوة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة، والمستشار محمد سعيد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى فترة تولي المتهم منصب رئيس مدينة المحلة الكبرى، حيث اتُهم بطلب وتقاضي رشوة قيمتها 200 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبطه بعد تحديد مكان تواجده، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر بحقه، حيث جرى القبض عليه من محل سكنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ورحلت الأجهزة الأمنية، رئيس حي شرق الإسكندرية السابق إلى محبسه، وذلك تمهيدًا لبدء إجراءات إعادة محاكمته حضوريًا أمام محكمة الجنايات المختصة بعد تقدمه بمعارضة استئنافية، في قضية الرشوة التي صدر فيها حكمًا غيابيًا ضده بالسجن المؤبد