تفاصيل لقاء محافظ الشرقية مع رئيس مدينة صان الحجر الجديد

الشرقية- ياسمين عزت:



التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، ممدوح أنور رئيس مدينة صان الحجر الجديد، عقب تسلمه مهام عمله رسميًا بالمحافظة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، وداعيًا إلى بذل أقصى الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ خطط التنمية بكفاءة.



جاء اللقاء بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد.



وخلال اللقاء، أكد المحافظ، ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بين المواطنين والتفاعل المباشر مع احتياجاتهم، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين بشكل مستمر، لخلق بيئة نظيفة وصحية.



كما شدد المحافظ، على تكثيف حملات إزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، إلى جانب متابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها داخل المدينة، وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لضمان سرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.



من جانبه، أعرب رئيس مدينة صان الحجر عن سعادته بلقاء محافظ الشرقية في أول يوم عمل له داخل المحافظة، مؤكدًا عزمه على العمل الجاد والمتواصل للنهوض بمنظومة الخدمات العامة، وحل المشكلات التي تواجه المواطنين بما يحقق رضاهم ويدعم جهود التنمية بالمحافظة.