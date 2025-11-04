بضاعة بملايين راحت.. أصحاب محال مول العبور يستغيثون بعد الحريق المدمر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تكبد أصحاب المحال بمول شهير في حي الكرامة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية خسائر فادحة نتيجة حريق ضخم، حيث فقدت بضائع بملايين الجنيهات، بعضها كان جديدًا لم يمضِ على وصوله سوى أيام، وما زال معظمها تم شراؤه عن طريق الأقساط التي لم تُسدد بعد.



وأكد المتضررون أن خسائرهم كبيرة وأن حياتهم المهنية ومصدر رزقهم تعرض للخطر، مطالبين بتعويض عادل يعيد لهم حقوقهم.



وقال أحد أصحاب المحال المتضررة: "البضاعة راحت بالملايين، وكلنا جايبنها بتعبنا وأقساطنا ولسه مدفعناش ثمنها"، مشيرًا إلى أن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية حالت دون وقوع كارثة أكبر، حيث كانت النيران على وشك أن تلتهم نحو 90 محلًا داخل المول.



وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق كان ماسًا كهربائيًا في أحد المحال، فيما أكدت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تمكنها من السيطرة على النيران دون وقوع أي خسائر بشرية.



وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا باندلاع الحريق من غرفة العمليات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى مكان الحادث. وتم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء مدعمة بسيارات إسعاف لتأمين المنطقة والسيطرة على الحريق.



