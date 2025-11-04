خنقها حتى فارقت الحياة.. تخفيف الحكم على كهربائي قتل زوجته بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مستأنف بنها، بقبول استئناف كهربائي أفراح متهم بقتل زوجته شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر ضده من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك على خلفية اتهامه بقتل زوجته إثر خلافات زوجية بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، وأمانة السر علي القلشي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى القضية رقم 38297 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 4466 لسنة 2024 كلي شمال بنها، والتي وجهت فيها النيابة العامة للمتهم "عصام ع. ع."، 20 عامًا، كهربائي أفراح، مقيم بشارع النبراوي بجوار مقام النبراوي، تهمة القتل العمد لزوجته "إسراء ل. س." مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل زوجته بسبب خلافات زوجية متكررة، حيث أضمر لها الشر وترصدها حتى سنحت له الفرصة، فقام بخنقها بيديه حتى فارقت الحياة، قاصدًا إزهاق روحها.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الإصابات الواردة بجثمان المجني عليها تتطابق مع ما ورد في التحقيقات وتشير إلى وفاة نتيجة اسفكسيا الخنق.