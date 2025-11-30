في جنوب محافظة الإسماعيلية، وتحديدًا في قرية نفيشة التابعة لمنطقة أبوعطوة، تقع منطقة أبو شحاتة التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى محور جدل واسع واهتمام إعلامي لافت، بعد تزايد حالات إنجاب التوائم بشكل غير معتاد بين سكانها، الأمر الذي جعلها نقطة جذب للقنوات الفضائية والباحثين والمهتمين بالظواهر الاجتماعية والطبية.

ورغم أن البعض من أهالي المنطقة أرجعوا هذه الظاهرة إلى انتشار أشجار المانجو في المنطقة، وخاصة أن أبوعطوة تُعد من أشهر مناطق زراعة المانجو في مصر، فإن الأطباء أكدوا أن الأمر لا علاقة له إطلاقًا بالثمار أو الزراعة، بل يرتبط بعوامل وراثية داخل بعض العائلات، إضافة إلى استخدام منشطات طبية تساعد بعض السيدات على الحمل.

- شارع أبو شحاتة

على بُعد ثلاثة كيلومترات فقط من مدخل قرية أبوعطوة، يقع شارع أبو شحاتة، الشارع الأكثر شهرة داخل نفيشة، والذي ارتبط اسمه بظاهرة إنجاب التوائم لكثرة الحالات المسجّلة فيه.

لا يكاد منزل يخلو من قصة ولادة مزدوجة أو ثلاثية، حتى أصبح الشارع حديث الأهالي والزوار.

- أصول عائلية متجذرة

يُعرف شارع أبو شحاتة بتنوعه العائلي؛ لكنه يحتفظ بميزة واضحة، وهي أن معظم الأسر جاءت من محافظات الصعيد قبل سنوات طويلة، وينتمون إلى قبائل عربية أصيلة.

وبحسب أهالي المنطقة، فإن الزواج داخل العائلة (زواج الأقارب) هو السائد، ونادرًا ما تحدث زيجات من خارج العائلة، وهو ما يفسّر – وفق آراء المتخصصين – تكرار الجينات المتحكمة في إنجاب التوائم عبر الأجيال.

كما تستقر في المنطقة أسر أخرى قادمة من الدلتا والشرقية، إلا أن الطابع الصعيدي للعائلات القديمة هو الذي شكّل النسيج الاجتماعي المميز للشارع.

- الطب يحسم الجدل: لا علاقة للمانجو بالظاهرة

ومع انتشار الحديث حول "سحر المانجو" وقدرتها على زيادة فرص إنجاب التوائم، خرج عدد من الأطباء لينفوا الأمر تمامًا، مؤكدين: وأنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت دور المانجو أو أي نوع من الفاكهة في زيادة احتمالات إنجاب التوائم، والتفسير الأقرب هو العامل الوراثي في عدد من العائلات الموجودة في أبو شحاتة.

بعض السيدات تلجأ بالفعل إلى منشطات الخصوبة، وهي أدوية معروفة بارتفاع نسبة التوائم بين مستخدماتها.

وأوضحت طبيبة نساء في مركز قريب من القرية: "الظاهرة قد تكون ملفتة، لكنها ليست استثناءً عندما تكون هناك عائلات لديها تاريخ وراثي مع التوائم، أو استخدام منشطات بطريقة غير مراقبة".

- قبلة للإعلام وظاهرة تثير الفضول

تحوّلت المنطقة الصغيرة إلى مقصد للكاميرات، خاصة بعدما أصبحت قصص التوائم جزءًا من هوية الشارع. وبعض القنوات خصص حلقات كاملة لرصد الظاهرة والحديث مع الأسر، بينما واصل الأهالي رواية قصصهم الممتزجة بالفخر والمبالغة أحيانًا أخرى.