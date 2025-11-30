العثور على جثة رضيعة جوار "محور الشهيد" بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية اليوم على جثة لرضيعة حديثة الولادة، لا يتجاوز عمرها يومين، ملقاة في العراء بجوار محور "الشهيد باسم فخري" على جانب الطريق السريع بمركز قوص جنوبي قنا.



البداية كانت بإخطار تلقته غرفة عمليات مديرية أمن قنا من مركز شرطة قوص، يفيد بالاشتباه في جسم غريب ملقى على الطريق بزمام قرية "العليقات".



انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أنها جثة لطفلة "مجهولة الهوية" تم التخلص منها في هذه المنطقة المهجورة.



عقب الانتهاء من المعاينة الأولية، تم نقل الجثة بسيارة الإسعاف وإيداعها مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.



وفي السياق ذاته، حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما كلفت وحدة المباحث بتكثيف التحريات وتفريغ الكاميرات المحيطة -إن وجدت- لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين في إلقاء الطفلة وضبطهم.