تحرير 237 مخالفة تموينية خلال أسبوع في قنا

في إطار الحرص على تعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، شنت مديرية التموين بمحافظة قنا حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي لضبط المخالفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية تعمل على تحقيق رؤية الوزارة في استقرار الأسواق من خلال تكثيف المتابعة الميدانية والتأكد من توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات.

وشملت الحملات المرور على المخابز البلدية والسياحية والأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز، وأسفرت عن تحرير 237 مخالفة تموينية متنوعة، كان أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، وإغلاق بعض مشروعات جمعيتي، وضبط مخالفات تخص الذبح خارج المجازر، إضافة إلى محضر لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر آخر لحيازة سلع منتهية الصلاحية. وشهد قطاع المخابز تحرير محاضر لعدم مطابقة الخبز للمواصفات، وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجن، وإغلاق بعض المخابز، إلى جانب محاضر نقص الوزن، والتصرف في الدقيق البلدي، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم وجود ميزان حساس داخل المخابز.

كما تمكنت الحملات من ضبط كميات من السلع المنتهية الصلاحية شملت 97 علبة زبادي و228 عبوة مستحضرات تجميل.

وأشار حسن القط إلى أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات رقابية يومية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى التنسيق مع مجلس مدينة قنا والطب البيطري في حملات مشتركة تستهدف ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مؤكدًا حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر رقابة دقيقة على مختلف المنشآت التموينية.