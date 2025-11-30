إعلان

5 مصابين في حادث تصادم على طريق مسطرد

كتب : مصراوي

10:22 ص 30/11/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم، إثر حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية (موتوسيكل) على طريق مسطرد – أبو زعبل عند منطقة الصوامع في اتجاه مسطرد، بمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بين توك توك وموتوسيكل بالمكان المشار إليه، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين في موقع الحادث.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، حيث جرى نقل الخمسة جميعهم إلى مستشفى الخانكة العام لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، فيما وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

ورفعت قوات المرور آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم طريق مسطرد القليوبية

