بعد هطول أمطار.. رئيس "صرف الإسكندرية" يتفقد محطة الرأس السوداء(صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الإثنين، جولة ميدانية تفقد خلالها محطة رفع الرأس السوداء، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمحطات وضمان كفاءتها التشغيلية.

وتفقد رئيس الشركة الحالة الفنية للمعدات ومدى انتظام سير العمل بالمحطة، مؤكدًا على أهمية الصيانة الدورية والالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة، بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة المحطة وتحقيق التشغيل الأمثل لجميع المعدات والمنشآت.

وشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للعاملين داخل المحطة، مشيرًا إلى استمرار أعمال التطهير ومراجعة مكونات الشبكة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد نافع، أن شركة الصرف الصحي تواصل تنفيذ خطتها في المتابعة المستمرة لجميع المواقع والمحطات التابعة لها، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة ورفع كفاءة الأداء، بما يعود بالنفع على المواطن السكندري.

كانت أحياء الإسكندرية تعرضت، صباح اليوم، لهطول أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة لتسجل الصغرى 18 درجة مئوية، ونشاط حركة الرياح، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض على مدار فصلي الخريف والشتاء لـ 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، حيث تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.