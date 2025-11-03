أدخنة كثيفة من وسط الجبال.. سحب سوداء فوق دهب- صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

رصدت جمعية حماية الطبيعة بالبحر الأحمر، تصاعد أدخنة كثيفة وحرق هائل من وسط الجبال على جانب الطريق الحيوي الرابط بين مدينتي دهب ونويبع بمحافظة جنوب سيناء، وتبين أنه حريق القمامة بالمقلب الخاص بمدينة دهب.

وأوضحت جمعية حماية الطبيعة في بيان اليوم، أن هذا السلوك المرفوض بيئيًا يُخلّف أدخنة بلاستيكية سامة وخانقة تُؤثر على صحة المواطنين، خاصة مرضى القلب والصدر، لخطر شديد قد يصل إلى الغيبوبة.

وأكدت أن المشهد البشع للنفايات والأدخنة يُشوه الواجهة الحضارية والسياحية لمدينة دهب، ويسيء بذلك إلى مكانة مصر السياحية عالميًا.

كما أكدت الجمعية أن الحرق المكشوف للنفايات يُشكل مخالفة صريحة لقانون البيئة المصري رقم "4 لسنة 1994" وتعديلاته، وكذلك للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ، لاسيما بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي (COP27) في شرم الشيخ.

وطالبت الجمعية بضرورة إتخاذ إجراءات فورية ومُلزمة على كافة الجهات المعنية، وأبرزها الوقف النهائي للحرق، مع تطبيق الجزاءات الرادعة على الجهة أو الأفراد المتسببين في هذه المخالفة البيئية الجسيمة، إضافة إلى النقل المباشر للقمامة إلى المدفن الصحي المعتمد والآمن، بدلاً من تجميعها وتلويث الجو بحرقها.

كما طالب البيان، بإقامة سياج هندسي محكم حول المقلب، لمنع تطاير الأكياس البلاستيكية وتلوث البيئة خلال هبوب الرياح باستمرار، مع مراقبة يومية ومشددة لأعمال النظافة على الطرق والوديان، خاص عند مدخل المدينة والطريق الدولي، والتفعيل العاجل للرقابة البيئية، وتنسيق الجهود بين رئاسة المدينة، وشركة النظافة، وجهاز شؤون البيئة، ومحافظة جنوب سيناء.

وطالبت الجمعية أيضا، بضرورة رفع الموضوع بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء، لسرعة إصدار توجيهات واضحة وشاملة لإدارة ملف المخلفات بمدينة دهب، بما يضمن بشكل قاطع حماية البيئة وصحة المواطنين ودعم مكانة مصر السياحية في المحافل الدولية.

وتؤكد الجمعية أن حماية دهب مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأنها ستواصل توثيق هذه المخالفات بالصور والفيديو حتى يجري اتخاذ إجراءات جذرية وحاسمة تحفظ صحة السكان والزائرين وسمعة مصر أمام العالم.